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Команда Ф'юрі звинуватила Джошуа в прихованому небажанні провести бій

Фото: Тайсон Ф'юрі та Боб Арум із Олександром Усиком на задньому плані (twitter.com/BobArum)
Автор: Антон Федорців

Зірковий промоутер Боб Арум висловив сумніви щодо можливості організувати титульний бій між своїм клієнтом Тайсоном Ф'юрі та колишнім володарем поясів у хевівейті Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Досвідчений менеджер поділився міркуваннями щодо "Бою за Британію". На його думку, команда переможеного двічі Олександром Усиком боксера насправді незацікавлена в організації поєдинку.

"Обмінялися паперами з промоутерами Джошуа. Та я не вірю у бажання менеджменту боксера провести бій. Ми справді дотримуємося такої думки. Але надаємо їм всі шанси на проведення поєдинку, але домовитися треба швидко, або Ф'юрі вийде в ринг у грудні проти іншого", – заявив Арум.

Топ-промоутер впевнений, що команда Джошуа побоюється бою свого клієнта з Ф'юрі. Причина – невпевненість у якостях Ей Джея, якого "Циганський Король" нібито зможе легко нокаутувати.

Раніше Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій та погодився на всі умови чемпіона WBC. Зокрема, гонорарний поділять у пропорції 60 на 40 на користь володаря пояса. Цей потенційний поєдинок як мінімум відклав об'єднавчий двобій у хевівейті між Ф'юрі та Усиком.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБокс