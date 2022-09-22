Команда Ф'юрі звинуватила Джошуа в прихованому небажанні провести бій

Зірковий промоутер Боб Арум висловив сумніви щодо можливості організувати титульний бій між своїм клієнтом Тайсоном Ф'юрі та колишнім володарем поясів у хевівейті Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Досвідчений менеджер поділився міркуваннями щодо "Бою за Британію". На його думку, команда переможеного двічі Олександром Усиком боксера насправді незацікавлена в організації поєдинку.

"Обмінялися паперами з промоутерами Джошуа. Та я не вірю у бажання менеджменту боксера провести бій. Ми справді дотримуємося такої думки. Але надаємо їм всі шанси на проведення поєдинку, але домовитися треба швидко, або Ф'юрі вийде в ринг у грудні проти іншого", – заявив Арум.

Топ-промоутер впевнений, що команда Джошуа побоюється бою свого клієнта з Ф'юрі. Причина – невпевненість у якостях Ей Джея, якого "Циганський Король" нібито зможе легко нокаутувати.

Раніше Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій та погодився на всі умови чемпіона WBC. Зокрема, гонорарний поділять у пропорції 60 на 40 на користь володаря пояса. Цей потенційний поєдинок як мінімум відклав об'єднавчий двобій у хевівейті між Ф'юрі та Усиком.