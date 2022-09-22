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Команда Фьюри обвинила Джошуа в скрытом нежелании провести бой

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Четверг 22 сентября 2022 10:05
Команда Фьюри обвинила Джошуа в скрытом нежелании провести бой Фото: Тайсон Фьюри и Боб Арум с Александром Усиком на заднем плане (twitter.com/BobArum)
Автор: Антон Федорцив

Звездный промоутер Боб Арум выразил сомнения в возможности организовать титульный бой между своим клиентом Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем поясов в хевивейте Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Опытный менеджер поделился соображениями по поводу "Боя за Британию". По его мнению, команда проигравшего дважды Александру Усику боксера на самом деле незаинтересована в организации поединка.

"Обменялись бумагами с промоутерами Джошуа. Но я не верю в желание менеджмента боксера провести бой. Мы действительно придерживаемся такого мнения. Но предоставляем им все шансы на проведение поединка, но договориться нужно быстро, либо Фьюри выйдет в ринг в декабре против другого" , – заявил Арум.

Топ-промоутер уверен, что команда Джошуа опасается боя своего клиента с Фьюри. Причина – неуверенность в качествах Эй Джея, которого "Цыганский Король" якобы сможет легко нокаутировать.

Ранее Джошуа принял вызов Фьюри на бой и согласился на все условия чемпиона WBC. В частности, гонорарный разделят в пропорции 60 на 40 в пользу обладателя пояса. Этот потенциальный поединок как минимум отложил объединительный поединок в хевивейте между Фьюри и Усиком.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Бокс
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