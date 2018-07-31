Команда Беллью погодила проведення поєдинку зі стороною Усика

Бій може відбутися в Лондоні

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі між діючим володарем всіх головних чемпіонських титулів українцем Олександром Усиком і "почесним" чемпіоном світу за версією WBC британцем Тоні Белью відбудеться на території Великої Британії. Команди боксерів також узгодили тимчасові рамки проведення цього бою, повідомив Белью в інтерв'ю talkSPORT.

"Уже погоджено те, що бій відбудеться у Великій Британії, узгоджені і тимчасові рамки проведення цього поєдинку. Він пройде не на Goodison Park в Ліверпулі. Зазвичай я не хвилююся перед боями, але в останній раз, коли я бився в Ліверпулі, я просто скам'янів від хвилювання. Ідеальною локацією цього бою була б O2 Арена в Лондоні", - сказав британський боксер.

Нагадаємо, раніше британський промоутер Едді Хирн розповів про можливий боксерському поєдинку свого клієнта, володаря титулів WBA/WBO/IBF/IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.