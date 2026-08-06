Колумбійські наркокартелі відправляють бійців в Україну вчитися керувати дронами, - FT

За даними видання, протягом останнього року неодноразово фіксувалися спроби колумбійських злочинних угруповань направити солдатів на війну в Україну задля здобуття досвіду ведення безпілотної війни.

"Схеми вербування дуже складні, але найбільше мене турбує рівень спеціалізації, якого вони набувають. Колишні члени воєнізованих формувань, колишні партизани та колишні солдати воюють тут разом і разом навчаються керувати дронами", - розповів колумбійський співробітник гуманітарної організації в Україні.

Українська сторона знає про подібні ризики та реагує на них.

Співробітник Центру з вербування іноземних фахівців Міноборони Тарас Паляниця зазначив, що чоловіків, яких картелі відправляли для збору досвіду, вчасно виявили, відсіяли та відправили додому. Водночас він підкреслив високу ефективність сумлінних колумбійських бійців.

"Колумбійці можуть навчатися, дуже швидко адаптуються і витримують складні умови служби. Вони довели свою спроможність командирам, яким ці хлопці дуже подобаються", - сказав Паляниця.

Боротьба за технології FPV та оптоволокно

Безпілотники повністю змінили характер багаторічного конфлікту в Колумбії. Якщо раніше під час боїв уряд країни завжди мав повне панування в небі, то зараз ситуація кардинально змінилася.

Минулого року колумбійські військові змогли нейтралізувати 96% спроб атак дронів завдяки придушенню радіочастот та фізичному знищенню пристроїв. Саме тому наркокартелі намагаються запозичити український досвід, щоб обійти системи РЕБ.

Злочинні угруповання виявляють інтерес до таких технологій:

FPV-дрони: ударні безпілотники з видом від першої особи, які через високу маневреність складно збити і які вибухають при зіткненні з ціллю;

шифрування зв'язку: методи захисту каналу управління між пілотом та дроном;

встановлення бойової частини: ефективні методи монтажу вибухових зарядів на безпілотники;

оптоволоконні кабелі: купівля дронів, що керуються через надтонкий кабель, що робить їх невразливими будь-якими засобами радіоелектронної боротьби.

"У Колумбії вже починають використовувати дрони FPV, але поки що невідомо, як зашифрувати зв’язок між дроном і пілотом, або як встановити вибуховий пристрій так само, як це роблять тут, в Україні", - розповів один із колумбійських пілотів FPV-дронів, який воює в Україні.

Аналітики наголошують, що для міжнародної безпеки пріоритетним завданням має стати припинення передачі військових знань від колумбійців, які повертаються додому після завершення служби.