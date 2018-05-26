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Интервью

США ведут успешные переговоры с КНДР о встрече 12 июня

НовостиПолитика    26.05.2018 - 06:15
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Как и планировалось ранее, встреча должна состоятся 12 июня в Сингапуре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Северной Кореей по поводу встречи с Ким Чен Ыном идут успешно. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

Он сообщил, что встреча с лидером КНДР скорее всего произойдет, согласно предыдущим договоренностям, 12 июня.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня. Если будет необходимо, он будет продлен", - проинформировал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

В ответ на это, в КНДР заявили, что считают решение президента США Дональда Трампа об отмене совместного саммита, запланированного на 12 июня, неожиданным и рассчитывают на дальнейшую работу над достижением мира. 

В частности, в КНДР заявили, что Северная Корея готова к проведению саммита с США в любое время.  В свою очередь Трамп назвал "продуктивным" заявление Северной Кореи по переговорам.

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Теги публикации: Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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