США ведут успешные переговоры с КНДР о встрече 12 июня

Как и планировалось ранее, встреча должна состоятся 12 июня в Сингапуре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Северной Кореей по поводу встречи с Ким Чен Ыном идут успешно. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

Он сообщил, что встреча с лидером КНДР скорее всего произойдет, согласно предыдущим договоренностям, 12 июня.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня. Если будет необходимо, он будет продлен", - проинформировал Трамп в своем Twitter.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

В ответ на это, в КНДР заявили, что считают решение президента США Дональда Трампа об отмене совместного саммита, запланированного на 12 июня, неожиданным и рассчитывают на дальнейшую работу над достижением мира.

В частности, в КНДР заявили, что Северная Корея готова к проведению саммита с США в любое время. В свою очередь Трамп назвал "продуктивным" заявление Северной Кореи по переговорам.