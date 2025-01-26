Колумбія не прийняла мігрантів з США. Трамп анонсував жорстку відповідь

"Мені щойно повідомили, що двом рейсам з репатріації зі Сполучених Штатів з великою кількістю нелегальних злочинців не дозволили приземлитися в Колумбії. Цей наказ був відданий президентом-соціалістом Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу", - йдеться в повідомленні.

За словами президента США, заборона Петро на ці рейси поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів, у зв'язку з чим Трамп доручив своїй адміністрації негайно вжити низку рішучих заходів у відповідь. Зокрема, глава Білого дому:

дав команду запровадити надзвичайні 25% мита на всі товари, що вводяться в США з Колумбії. За словами Трампа, через тиждень мита буде підвищено до 50%;

доручив заборонити поїздки в Штати посадовим особам уряду Колумбії, а також усім союзникам і прихильникам. Йдеться, зокрема, про негайне відкликання віз;

сказав запровадити візові санкції щодо всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;

реалізувати посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян і вантажів Колумбії з міркувань нацбезпеки;

доручив повне введення санкцій відповідно до Міжнародного економічного надзвичайного стану (IEEPA), включно із санкціями у фінансовій, банківській та казначейській сферах.

"Ці заходи - тільки початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої законні зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони змусили проникнути до Сполучених Штатів", - резюмував Трамп.