Колумбія не прийняла мігрантів з США. Трамп анонсував жорстку відповідь

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари з Колумбії та санкції проти цієї країни. Це сталося після того, як Богота кілька годин тому відмовилася приймати літаки з депортованими мігрантами зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
"Мені щойно повідомили, що двом рейсам з репатріації зі Сполучених Штатів з великою кількістю нелегальних злочинців не дозволили приземлитися в Колумбії. Цей наказ був відданий президентом-соціалістом Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу", - йдеться в повідомленні.
За словами президента США, заборона Петро на ці рейси поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів, у зв'язку з чим Трамп доручив своїй адміністрації негайно вжити низку рішучих заходів у відповідь. Зокрема, глава Білого дому:
"Ці заходи - тільки початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої законні зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони змусили проникнути до Сполучених Штатів", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, тема масових депортацій нелегальних мігрантів зі США стала однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Днями, 24 січня, у Білому домі анонсували, що країна вже почала депортацію нелегалів.
Однак не однією Колумбією. Учора стало відомо, що Мексика теж не захотіла приймати літак, який депортував мігрантів зі Штатів. Країна відхилила прохання президента США.
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