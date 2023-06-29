Колумбія направить ноту протесту Росії через атаку на Краматорськ

Колумбія направить Росії ноту протесту через ракетний удар по Краматорську 27 червня. Внаслідок атаки постраждали троє колумбійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Колумбії Густава Петро у Twitter.

Лідер звинуватив Росію у порушеннях законів війни через ракетний обстріл цивільних у Краматорську, зокрема громадян Колумбії.

"Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок", - заявив Петро.

Ракетний удар по Краматорську

Російська армія 27 червня завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти вдарили ракетами С-300 по центру міста та приватному сектору.

Російські терористи обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей. Внаслідок терористичної атаки загинули 12 осіб, серед жертв троє дітей.

Також поранення отримали понад 60 осіб, серед них є іноземці.

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