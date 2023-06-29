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Колумбия направит ноту протеста России из-за атаки на Краматорск

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Богота, Четверг 29 июня 2023 12:08
Колумбия направит ноту протеста России из-за атаки на Краматорск Фото: Колумбия направит ноту протеста РФ из-за обстрела Краматорска (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Колумбия направит России ноту протеста из-за ракетного удара по Краматорску 27 июня. В результате атаки пострадали трое колумбийцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Колумбии Густава Петра в Twitter.

Лидер обвинил Россию в нарушениях законов войны из-за ракетного обстрела гражданских в Краматорске, в том числе граждан Колумбии.

"Россия атаковала трех беззащитных колумбийцев. Тем самым нарушив законы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения Серхио, Гектора и Каталины домой", - заявил Петр.

Ракетный удар по Краматорску

Российская армия 27 июня нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами С-300 по центру города и частному сектору.

Российские террористы обстреляли кафе, где в момент трагедии находилось много людей. В результате террористической атаки погибли 12 человек, среди жертв трое детей.

Также ранения получили более 60 человек, среди них иностранцы.

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Колумбия Российская Федерация Краматорск ракетный удар
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