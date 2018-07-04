Колумбия - Англия: видео голов и обзор матча

Сборные Колумбии и Англии своим поединком завершили этап 1/8 финала ЧМ 2018

Матч Колумбия - Англия в рамках плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018 прошел вечером 3 июля. Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Колумбия - Англия: обзор игры

Сборные Колумбии и Англии на стадионе "Спартак" в Москве поборолись за последнее свободное место в четвертьфинале ЧМ 2018.

Во время предыдущего соревновательного этапа (группового турнира) Колумбия вышла в лидеры группы Н, а Англия оказалась на втором месте группы G.

Команды появились поле "Спартака" 3 июля в следующих стартовых составах:

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

Матч начался с высоких скоростей у обеих команд. Преимущество первые пол тайма принадлежало английской сборной. Опасный момент на 16 минуте матча был у ворот колумбийцев. Кейн пробил в створ ворот, но мяч отскочил выше.

Затем Колумбия начала атаковать и игра сместилась к центру поля. На 42 минуте у Англии был штрафной. Триппьер пробил в ворота, но мяч пролетел мимо рядом со штангой.

В конце первого тайма колумбийцы пробились к воротам соперника. Кинеро попытался забить гол, но мяч оказался прямо в руках вратаря.

Команды ушли на перерыв с нулевым счетом игры.

На 54 минуте матча Англия заработала пенальти. К. Санчес (Бразилия) в собственной штрафной прихватил руками Кейна после навеса с углового.

Гарри Кейн успешно реализовал полученную возможность - забитое пенальти открыло счет матча 0:1 в пользу Англии.

Уже в добавленное время (90+3 минуты) Колумбия сравняла счет. Автором гола, который подарил надежду колумбийцам на участие в четвертьфинале, стал Ерри Мина.

Основное время матча закончилось ничьей 1:1, и было назначено дополнительное время.

Экстра-тайм не изменил ситуации, и счет после дополнительного времени остался 1:1. Поэтому судьбу выхода в 1/4 финала ЧМ 2018 решила серия пенальти также, как в матче России и Испании.

Колумбийцы трижды попали в ворота соперника. Пенальти забили Фалькао, Куадрадо,Муриэль. Урибэ, пробивая в ворота, попал в перекладину и мяч пролетел мимо. Вратарь англичан также сумел справиться с ударом Бакки.

Авторами голов в сборной Англии стали Кейн, Рэшфорд, Триппьер. Хендерсон неудачно реализовал пенальти, а победный мяч в ворота Колумбии отправил Дайер.

Таким образом, победу в матче с результатом 1:1 (3:4 по пенальти) одержала сборная Англии. 7 июля она сыграет с Швецией в четвертьфинале, который пройдет в Самаре. Команда Колумбии завершила свое участие в мундиале.