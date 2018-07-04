Колумбія - Англія: відео голів та огляд матчу

Збірні Колумбії та Англії своїм поєдинком завершили етап 1/8 фіналу ЧС 2018
Матч Колумбія - Англія в рамках плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2018 пройшов увечері 3 липня. Гра завершилася з рахунком 1:1 (3:4 по пенальті). Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Збірні Колумбії та Англії на стадіоні "Спартак" в Москві поборолися за останнє вільне місце в четвертьфіналі ЧС 2018.
Під час попереднього змагального етапу (групового турніру) Колумбія вийшла в лідери групи Н, а Англія опинилася на другому місці групи G.
Команди з'явилися на полі "Спартака" 3 липня в наступних стартових складах:
Матч почався з високих швидкостей у обох команд. Перевага перші пів тайму належала англійській збірній. Небезпечний момент на 16 хвилині матчу був біля воріт колумбійців. Кейн пробив у створ воріт, але м'яч відскочив вище.
Потім Колумбія почала атакувати і гра змістилася до центру поля. На 42 хвилині у Англії був штрафний. Тріпп'єр пробив у ворота, але м'яч пролетів повз поруч зі штангою.
В кінці першого тайму колумбійці пробилися до воріт суперника. Кінер спробував забити гол, але м'яч опинився прямо в руках воротаря.
#COL vs #ENG Статистика 1-го тайма pic.twitter.com/Lx1evEZujo— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018
Команди пішли на перерву з нульовим рахунком гри.
На 54 хвилині матчу Англія заробила пенальті. К. Санчес (Бразилія) у власному штрафному прихопив руками Кейна після навісу з кутового.
Гаррі Кейн успішно реалізував отриману можливість - забите пенальті відкрило рахунок матчу 0:1 на користь Англії.
Уже в доданий час (90 +3 хвилини) Колумбія зрівняла рахунок. Автором голу, який подарував надію колумбійцям на участь в чвертьфіналі, став Еррі Міна.
Основний час матчу закінчився нічиєю 1:1, і було призначено додатковий час.
Екстра-тайм не змінив ситуації, і рахунок після додаткового часу також залишився 1:1. Тому долю виходу в 1/4 фіналу ЧС 2018 вирішила серія пенальті, як в матчі Росії та Іспанії.
Колумбійці тричі потрапили у ворота суперника. Пенальті забили Фалькао, Куадрадо, Мюріель. Урібе, пробиваючи в ворота, влучив у поперечину і м'яч пролетів мимо. Голкіпер англійців також зумів впоратися з ударом Баккі.
Авторами голів у збірній Англії стали Кейн, Решфорд, Тріпп'єр. Хендерсон невдало реалізував пенальті, а переможний м'яч у ворота Колумбії відправив Дайер.
Таким чином, перемогу в матчі з результатом 1:1 (3:4 по пнельті) здобула збірна Англії. 7 липня вона зіграє з Швецією в чвертьфіналі, який пройде в Самарі. Команда Колумбії завершила свою участь в мундіалі.