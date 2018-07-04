Колумбія - Англія: відео голів та огляд матчу

Збірні Колумбії та Англії своїм поєдинком завершили етап 1/8 фіналу ЧС 2018

Матч Колумбія - Англія в рамках плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2018 пройшов увечері 3 липня. Гра завершилася з рахунком 1:1 (3:4 по пенальті). Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Колумбія - Англія: огляд гри

Збірні Колумбії та Англії на стадіоні "Спартак" в Москві поборолися за останнє вільне місце в четвертьфіналі ЧС 2018.

Під час попереднього змагального етапу (групового турніру) Колумбія вийшла в лідери групи Н, а Англія опинилася на другому місці групи G.

Команди з'явилися на полі "Спартака" 3 липня в наступних стартових складах:

Колумбія: Оспіна, Арьяс, Міна, Д. Санчес, Мохіка, К. Санчес, Барріос, Кінтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англія: Пікфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Тріпп'єр, Хендерсон, Лингард, Аллі, Янг, Стерлінг, Кейн.

Матч почався з високих швидкостей у обох команд. Перевага перші пів тайму належала англійській збірній. Небезпечний момент на 16 хвилині матчу був біля воріт колумбійців. Кейн пробив у створ воріт, але м'яч відскочив вище.

Потім Колумбія почала атакувати і гра змістилася до центру поля. На 42 хвилині у Англії був штрафний. Тріпп'єр пробив у ворота, але м'яч пролетів повз поруч зі штангою.

В кінці першого тайму колумбійці пробилися до воріт суперника. Кінер спробував забити гол, але м'яч опинився прямо в руках воротаря.

Команди пішли на перерву з нульовим рахунком гри.

На 54 хвилині матчу Англія заробила пенальті. К. Санчес (Бразилія) у власному штрафному прихопив руками Кейна після навісу з кутового.

Гаррі Кейн успішно реалізував отриману можливість - забите пенальті відкрило рахунок матчу 0:1 на користь Англії.

Уже в доданий час (90 +3 хвилини) Колумбія зрівняла рахунок. Автором голу, який подарував надію колумбійцям на участь в чвертьфіналі, став Еррі Міна.

Основний час матчу закінчився нічиєю 1:1, і було призначено додатковий час.

Екстра-тайм не змінив ситуації, і рахунок після додаткового часу також залишився 1:1. Тому долю виходу в 1/4 фіналу ЧС 2018 вирішила серія пенальті, як в матчі Росії та Іспанії.

Колумбійці тричі потрапили у ворота суперника. Пенальті забили Фалькао, Куадрадо, Мюріель. Урібе, пробиваючи в ворота, влучив у поперечину і м'яч пролетів мимо. Голкіпер англійців також зумів впоратися з ударом Баккі.

Авторами голів у збірній Англії стали Кейн, Решфорд, Тріпп'єр. Хендерсон невдало реалізував пенальті, а переможний м'яч у ворота Колумбії відправив Дайер.

Таким чином, перемогу в матчі з результатом 1:1 (3:4 по пнельті) здобула збірна Англії. 7 липня вона зіграє з Швецією в чвертьфіналі, який пройде в Самарі. Команда Колумбії завершила свою участь в мундіалі.