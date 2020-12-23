В Колумбии выслали российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже

Колумбийские власти решили выслать из страны двух сотрудников российского посольства. Их подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Колумбии.

В частности в правительстве проверили, что дипломаты осуществляют в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции.

Россия в ответ тоже решила отозвать своих дипломатов.

Как пишет El Tiempo, одного из сотрудников посольства звали Александр Паристов, и он якобы работал в Службе внешней разведки, был шпионом. Второй дипломат - Александр Белоусов, он якобы работал на ГРУ.

Отмечается, что россияне вербовали информаторов в городе Кали на западе Колумбии и интересовались разработкой минеральных ресурсов страны.

Напомним, Служба безопасности Украины с начала года разоблачила троих шпионов, 15 вражеских агентов и 40 участников незаконных вооруженных формирований. По материалам СБУ было вынесено 47 судебных приговоров, в том числе и 4 за государственную измену.

Также сообщалось, что в сентябре агент ФСБ пытался взорвать стратегический объект в Украине и готовил убийства военных.