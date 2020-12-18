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В СБУ сообщили, сколько шпионов, вражеских агентов и боевиков разоблачили за год

Украина, Пятница 18 декабря 2020 14:48
В СБУ сообщили, сколько шпионов, вражеских агентов и боевиков разоблачили за год
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины с начала года разоблачила 3 шпионов, 15 вражеских агентов и 40 участников незаконных вооруженных формирований. По материалам СБУ были вынесены 47 судебных приговоров, в том числе и 4 за государственную измену.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также СБУ предупредила серию терактов в зоне операции Объединенных сил. В частности, в июне задержали мужчину при попытке подорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию в Рубежном. Ему сообщили о подозрении в терроризме и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Кроме этого разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 схрона с оружием и боеприпасами. По фактам незаконного оборота оружия уже вступили в силу 9 судебных приговоров.

"Изъято 4 переносных зенитных ракетных комплекса, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3 тысячи гранат, свыше 540 тысяч снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию", - сообщили в СБУ.

Еще военная контрразведка СБУ за год разоблачила 73 попытки иностранных агентов получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере. За нарушение гостайны к ответственности привлечено 269 должностных лиц.

Также СБУ предупредила экономические убытка государства на более чем 9 миллиардов гривен.

В СБУ сообщили, сколько шпионов, вражеских агентов и боевиков разоблачили за год

Напомним, в конце ноября РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила теракт в Донецкой области, где агент "ДНР" пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне ООС.

Также сообщалось, что в сентябре агент ФСБ пытался взорвать стратегический объект в Украине и готовил убийства военных.

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