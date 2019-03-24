В Колумбии произошло мощное землетрясение

На западе Колумбии вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Так, землетрясение зафиксировали в 19:21 по времени UTC. Его эпицентр находился в 130 километрах на северо-восток от города Кале, где залегал на глубине 113,3 километра.

Как отмечается, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Геологической службы США, землетрясение силой 7,1 балла произошло в южной части Перу.

Ранее в Греции в 31 километре к юго-западу от города Трикала на глубине 1,8 километра произошло 5-балльное землетрясение.

Напомним, 24 августа в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балл. Пользователи соцсетей сообщали, что толчки ощущались по всей территории страны, а также на севере Чили.

Кроме того, в Индонезии произошло землетрясение на острове Ломбок. По последним данным, количество погибших в результате землетрясения возросло до 347 человек. Местные власти уверены, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.