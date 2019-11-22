В Колумбии применили слезоточивый газ во время антиправительственных протестов

Фото: антиправительственные протесты в Колумбии (trtworld.com)

Полиция применила слезоточивый газ и водометы

В Колумбии сотни тисяч демонстрантов протестуют против правительства и президента Ивана Дуке Маркеса, что превращается в беспорядки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что демонстранты принялись поджигать баррикады и громить остановки общественного транспорта.

"Акции охватили и другие города. Так, мэр Кали, третьего по численности населения города Колумбии, ввел комендантский час в ночное время", - говорится в сообщении.

Также в Боготе обнаружены акты мародерства. Протестующие попытались проникнуть в здание парламента страны. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Отметим, что демонстранты в Колумбии (профсоюзные активисты, студенты и учителя) выражают недовольство социальным неравенством, насилием против коренных народов, а также значительным масштабом коррупции.

Напомним, демонстранты, требующие досрочных парламентских выборов в Грузии, пытались закрыть государственные здания навесными замками и цепями в столице и других городах по всей стране.

Как сообщало РБК-Украина, 21 ноября в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией вблизи здания грузинского правительства. Протестующие пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизована полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.