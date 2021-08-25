В Колумбии мужчина получил семь прививок от COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticias Caracol .

"Лицо, которое было привито семь раз в различных мегацентрах города, уже полностью идентифицировано, это мужчина старше 60 лет с явными психологическими проблемами", - сообщила секретарь здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

Чиновник заверила, что случай с мужчиной, который был вакцинирован семь раз, был выявлен 21 июля, и с тех пор началось соответствующее расследование.

"Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы иметь данные о вакцинированных людях в реальном времени, и, очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев и получение информации о них в течение более длительного периода времени", - сказала она.

Мужчина получил прививки препаратами компаний Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.

По данным органов здравоохранения, у мужчины не было никакой реакции на полученное количество вакцин, и к нему не будут применены какие-либо санкции.

В то же время стало известно, что органы здравоохранения начнут поиск новых людей, у которых могла произойти передозировка вакцинами от коронавируса. Также Минздрав внедрил новый инструмент для предотвращения повторения подобных случаев.