ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Колумбії чоловік отримав сім щеплень від COVID

Новость на русском →
Калі, Середа 25 серпня 2021 16:45
У Колумбії чоловік отримав сім щеплень від COVID Фото: у Колумбії чоловік отримав сім щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У колумбійському місті Калі чоловік отримав сім щеплень від коронавірусу. Влада почала розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticias Caracol.

"Особа, яка була щеплена сім разів в різних мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована, це чоловік старше 60 років з явними психологічними проблемами", - повідомила секретар охорони здоров'я Калі Міерланді Торрес.

Чиновник запевнила, що випадок з чоловіком, який був вакцинований сім разів, був виявлений 21 липня, і з того часу почалося відповідне розслідування.

"Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб мати дані про вакцинованих людей в реальному часі, і, очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації про них протягом більш тривалого періоду", - сказала вона.

Чоловік отримав щеплення препаратами компаній Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

За даними органів охорони здоров'я, у чоловіка не було ніякої реакції на отриману кількість вакцин, і до нього не будуть застосовані будь-які санкції.

Водночас стало відомо, що органи охорони здоров'я почнуть пошук нових людей, у яких могло статися передозування вакцинами від коронавірусу. Також МОЗ впровадило новий інструмент для запобігання повторення подібних випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия Вакцинація
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій