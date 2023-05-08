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"Колос" виїзною перемогою відправив "Верес" у зону перехідних матчів Прем'єр-ліги

Фото: "Хлібороби" відсвяткували перемогу в Рівному (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою "Колоса" з Ковалівки завершився матч 25-го туру чемпіонату України проти рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Верес" – "Колос" – 0:1

Гол: Балан, 8 (автогол)

Фактично перший небезпечний момент у зустрічі обернувся голом. Помилився оборонець господарів Балан. Він намагався перервати фланговий простріл ковалівців, а натомість відправив м'яч у власні ворота.

Від такого курйозу "Верес" отямився лише наприкінці першої половини. Лебеденко опинився в центрі штрафного майданчика гостей, але не зміг влучити в площину воріт "Колоса" метрів із 15-ти. А перед перервою вчасна реакція Волинця дозволила ліквідувати загрозу з флангу.

На старті другого тайму рівняни могли зрівняти рахунок зі стандарту. Кльоц наважився на прямий удар із дистанції, а кіпер гостей не без труднощів перевів м'яч на кутовий. "Хлібороби" могли покарати гостей другим голом, але Оріховський не зумів реалізувати вихід віч-на-віч із Когутом.

Згодом Волинець відчайдушним стрибком завадив Шестакову замкнути небезпечний простріл Шарая. Натомість Дахновський трохи не докрутив м'яч у ближній кут у перспективній атаці "Вереса" на 80-й хвилині.

Зрештою, господарі поля так і не змогли відігратися, тож впали на 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівняни мають в активі 24 очки. Тим часом "Колос" обійшов "Ворсклу" та "Кривбас" і посідає 6-ту позицію (33 пункти).

До слова, раніше "Динамо" мінімально здолало "Кривбас" у Кривому Розі.

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