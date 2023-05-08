"Колос" выездной победой отправил "Верес" в зону переходных матчей Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Верес" – "Колос" – 0:1

Гол: Балан, 8 (автогол)

Фактически первый опасный момент во встрече обернулся голом. Ошибся защитник хозяев Балан. Он пытался прервать фланговый прострел ковалевцев, а вместо этого отправил мяч в собственные ворота.

От такого курьеза "Верес" пришел в себя лишь в конце первой половины. Лебеденко оказался в центре штрафной площадки гостей, но не смог попасть в створ ворот "Колоса" метров с 15-ти. А перед перерывом своевременная реакция Волынца позволила устранить угрозу с фланга.

На старте второго тайма ровенчане могли сравнять счет со стандарта. Клец решился на прямой удар с дистанции, а кипер гостей не без труда перевел мяч на угловой. "Хлеборобы" могли наказать гостей вторым голом, но Ориховский не сумел реализовать выход один на один с Когутом.

Впоследствии Волынец отчаянным прыжком помешал Шестакову замкнуть опасный прострел Шарая. Затем Дахновский немного не докрутил мяч в ближний угол в перспективной атаке "Вереса" на 80-й минуте.

В конце концов, хозяева поля так и не смогли отыграться, так что упали на 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Ровенчане имеют в активе 24 очка. Тем временем "Колос" обошел "Ворсклу" с "Кривбассом" и занимает 6-ю позицию (33 пункта).