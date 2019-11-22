ФК "Колос" подписал первого в истории клуба легионера

"Колос" подписал контракт с нападающим Арни Вилхьялмссоном, который стал первым легионером в истории ковалевского клуба. Об этом информирует прес-служба команды из Киевской области.

Сделка с исландцем рассчитана до конца следующего сезона. В новом клубе Арни будет играть под 77 номер.

Вильялмссон прошлый сезон провел в составе "Черноморца" и покинул команду после понижения клуба в классе. Исландец провел за одесскую команду 14 матчей и забил 7 голов.

"Колос" занимает восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги (УПЛ) и ближайший матч проведет в воскресенье, 24 ноября, с черниговской "Десной".

Напомним, наставник "Колоса" Руслан Костышин стал лучшим тренером стартового тура УПЛ сезона 2019/20.