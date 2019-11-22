ФК "Колос" підписав першого в історії клубу легіонера

"Колос" підписав контракт з нападаючим Арні Вілхьялмссоном, який став першим легіонером в історії ковалівського клубу. Про це інформує прес-служба команди з Київської області.

Угода з ісландців розрахована до кінця наступного сезону. У новому клубі Арні буде грати під 77 номер.

Вільялмссон минулий сезон провів у складі "Чорноморця" і покинув команду після зниження клубу в класі. Ісландець провів за одеську команду 14 матчів і забив 7 голів.

"Колос" посідає восьме місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ) та найближчий матч проведе у неділю, 24 листопада, з чернігівської "Десною".

Нагадаємо, наставник "Колоса" Руслан Костишин став найкращим тренером стартового туру УПЛ сезону 2019/20.