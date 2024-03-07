Колорадський "юкі" з першим у кар'єрі хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Канадець українського походження доклався до впевненої перемоги над "Детройтом" (7:2). Він вперше під егідою НХЛ закинув три шайби та віддав результативну передачу.

"Ред Вінгз" відкрили рахунок у зустрічі зусиллями Фаббрі. Відповісти від "Евеланш" узявся Макар, який дальнім кидком відправив шайбу повз своїх і чужих. Утім, "Детройт" невдовзі вдруге вийшов вперд після гола Перрона. Старт камбеку дав Маккіннон, скориставшись передачею Макара.

У другому періоді забивав лише "Колорадо". Третю шайбу оформив Лехконен. А далі настав зоряний час "юкі". Спершу він зіграв на добиванні після потужного кидка Рантанена. А далі Макар кидком від синьої лінії реалізував більшоість "Евеланш". Добили "Детройт" у третій 20-хвилинці Друан і Фуді.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і нападник "Торонто" Остон Меттьюз. Перший оформив гол і три результативні передачі проти "Ред Вінгз" (7:2). Натомість другий записав до свого активу переможну шайбу в протистоянні з "Баффало" (2:1 ОТ).

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