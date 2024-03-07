Колорадский "юки" с первым в карьере хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадец украинского происхождения приложился к уверенной победе над "Детройтом" (7:2). Он впервые под эгидой НХЛ забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

"Ред Уингз" открыли счет во встрече усилиями Фаббри. Ответить от "Эвеланш" взялся Макар, который дальним броском отправил шайбу мимо своих и чужих. Впрочем, "Детройт" вскоре вышел вперед после гола Перрона. Старт камбэку дал Маккиннон, воспользовавшись передачей Макара.

Во втором периоде забивал только "Колорадо". Третью шайбу оформил Лехконен. А дальше наступило звездное время "юки". Сначала он сыграл на добивании после мощного броска Рантанена. А дальше Макар броском от синей линии реализовал большинство "Эвеланш". Добили "Детройт" в третьей 20-минутке Друан и Фуди.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон и нападающий "Торонто" Остон Мэттьюз. Первый оформил гол и три результативных передачи против "Ред Уингз" (7:2). Второй же записал в свой актив победную шайбу в противостоянии с "Баффало" (2:1 ОТ).

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