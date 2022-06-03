ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Колорадо" розгромив "Едмонтон" і закріпив перевагу у фінальній серії Заходу НХЛ

Новость на русском →
Денвер, П'ятниця 03 червня 2022 10:10
"Колорадо" розгромив "Едмонтон" і закріпив перевагу у фінальній серії Заходу НХЛ Фото: "Евеланш" святкують успіх у другому матчі поспіль (twitter.com/avalanche)
Автор: Антон Федорців

Другий матч фінального двобою між "Колорадо Евеланш" і "Едмонтон Ойлерз" завершився перемогою американців (4:0).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, 2-й матч

"Колорадо" – "Едмонтон" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: Лехконен, 23:58, Менсон, 24:13, Рантанен, 26:02, Маккіннон, 55:20

Перший період відзначився подвигом обох голкіперів. Францоуз і Сміт оформили 27 сейвів на двох і зберегли ворота сухими. До того ж, "Евеланш" не змогли реалізувати більшість 5 на 3 у середині 20-хвилинки.

Зате в другому періоді "Колорадо" шокував канадців трьома шайбами впродовж трьох хвилин. Спершу Лехконен перед воротами підправив кидок Кадрі від лівого борту. Згодом Менсон потужним пострілом під стійку змусив капітулювати Сміта вдруге. А на десерт Кадрі та Рантанен розіграли вихід 2 в 1 із шайбою останнього.

У заключному періоді "Евеланш" забили вчетверте. Маккіннон реалізував більшість у затяжній атаці господарів. Натомість Францоуз зумів оформити першій у серії шатаут.

Завдяки другій перемозі в Денвері поспіль "Колорадо" повів у серії 2:0. Наступні два поєдинки відбудуться на арені "Ойлерз" – 5 і 7 червня.

До слова, київський "Сокіл" може тимчасово приєднатися до хокейного чемпіонату Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей НХЛ
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
"Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян