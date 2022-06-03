"Колорадо" розгромив "Едмонтон" і закріпив перевагу у фінальній серії Заходу НХЛ

Другий матч фінального двобою між "Колорадо Евеланш" і "Едмонтон Ойлерз" завершився перемогою американців (4:0).

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку .

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, 2-й матч

"Колорадо" – "Едмонтон" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: Лехконен, 23:58, Менсон, 24:13, Рантанен, 26:02, Маккіннон, 55:20

Перший період відзначився подвигом обох голкіперів. Францоуз і Сміт оформили 27 сейвів на двох і зберегли ворота сухими. До того ж, "Евеланш" не змогли реалізувати більшість 5 на 3 у середині 20-хвилинки.

Зате в другому періоді "Колорадо" шокував канадців трьома шайбами впродовж трьох хвилин. Спершу Лехконен перед воротами підправив кидок Кадрі від лівого борту. Згодом Менсон потужним пострілом під стійку змусив капітулювати Сміта вдруге. А на десерт Кадрі та Рантанен розіграли вихід 2 в 1 із шайбою останнього.

У заключному періоді "Евеланш" забили вчетверте. Маккіннон реалізував більшість у затяжній атаці господарів. Натомість Францоуз зумів оформити першій у серії шатаут.

Завдяки другій перемозі в Денвері поспіль "Колорадо" повів у серії 2:0. Наступні два поєдинки відбудуться на арені "Ойлерз" – 5 і 7 червня.