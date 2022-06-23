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"Колорадо" в овертайме вырвал третью победу над "Тампой" в финале Кубка Стэнли

Фото: Назем Кадри только что вырвал победу для "Эвеланш" (twitter.com/NHL)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый финальный матч Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге завершился выездной победой "Колорадо Эвеланш" над "Тампой-Бэй Лайтнинг". Счет в серии – 3:1 в пользу команды из Денвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 4-й матч

"Тампа-Бэй" – "Колорадо" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: Сирелли, 00:36, Хедман, 30:42 – Маккиннон, 25:17, Кольяно, 42:53, Кадри, 72:02

"Лайтнинг" повели уже через 36 секунд со старта встречи. Голкипер "Эвеланш" Кемпер сделал три сэйва подряд, но справиться еще и с добыванием Сирелли из "пятака" не сумел. Тем не менее, в течение периода еще несколько раз спас гостей от второй шайбы.

Зато на старте второй 20-минутки гости сравняли счет. Это Маккиннон курьезно реализовал большинство "Колорадо" – Василевский парировал бросок Рантанена, но шайба улетела в конек и оказалась в воротах. Тем не менее, "Тампа" быстро восстановила преимущество. Хедман устроил слалом из своей половины и классно бросил мимо Кемпера.

"Эвеланш" отыгрался на старте 3-го периода. Снова помог случай. Штурм попал в Кольяно, от которого шайба по неожиданной траектории перелетела через вратаря – 2:2! Определить победителя в основное время команды не смогли, поэтому игра перешла в овертайм. Там героем "Колорадо" стал Кадри, который в ближнем бою пробил Василевского.

Итак, гости подошли к триумфу в серии на расстояние одной победы. Следующий поединок состоится в Денвере 25 июня.

К слову, киевский "Сокол" получил первых соперников в Континетальном кубке 2022/23.

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