"Колорадо" в овертаймі вирвав третю перемогу над "Тампою" у фіналі Кубка Стенлі

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 4-й матч

"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: Сіреллі, 00:36, Хедман, 30:42 – Маккіннон, 25:17, Кольяно, 42:53, Кадрі, 72:02

"Лайтнінг" повели вже за 36 секунд від старту зустрічі. Голкіпер "Евеланш" Кемпер зробив три сейви поспіль, але впоратися ще й з добиванням Сіреллі з "п'ятака" не зумів. Та впродовж періоду ще кілька разів врятував гостей від другої шайби.

Зате на старті другої 20-хвилинки гості зрівняли рахунок. Це Маккіннон курйозно реалізував більшість "Колорадо" – Васілєвскій парирував кидок Рантанена, але шайба відлетіла в ковзан і опинилася у воротах. Проте, "Тампа" швидко відновила перевагу. Хедман влаштував слалом із власної половини та класно кинув повз Кемпера.

"Евеланш" відігралися на старті 3-го періоду. Знову допоміг випадок. Штурм влучив у Кольяно, від якого шайба за несподіваною траєкторією перелетіла через воротаря – 2:2! Визначити переможця в основний час команди не змогли, тож гра перейшла в овертайм. Там героєм "Колорадо" став Кадрі, який у ближньому бою пробив Васілєвского.

Отже, гості наблизилися до тріумфу в серії на відстань однієї перемоги. Наступний поєдинок відбудеться у Денвері 25 червня.