"Колорадо" дожал в овертайме "Эдмонтон" и стал первым финалистом Кубка Стэнли

НХЛ, Западная конференция, плей-офф, финал, 4-й матч

"Эдмонтон" – "Колорадо" – 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Шайбы: Хайман, 27:39, 43:55, Ньюджент-Хопкинс, 36:57, Макдэвид, 38:54, Кэссиан, 56:38 – Макар, 03:46, Тэйвз, 40:31, Ландескуг, 48:58, Маккиннон, 53:30, Рантанен, 54:47, Лехконен, 61:19

Первый период оказался бедным на события. Лишь на старте 20-минутки Макар реализовал большинство "Эвеланш", сделав бросок с района синей линии в затяжной атаке колорадцев.

Второй же период прошел под полным доминированием "Ойлерз". Сначала Хайман обыграл голкипера в ближнем бою после передачи Драйзайтля. Далее Ньюджент-Хопкинс воспользовался ошибкой защитника и реализовал выход с глазу на глаз. А под занавес Макдэвид в большинстве классно бросил из зоны правого нападающего – 3:1.

"Колорадо", однако, не сдался и вместе с "Эдмонтоном" подарил настоящий триллер в третьем периоде. На сильный удар Тэйвза со средней дистанции хозяева ответили второй шайбой Хаймана. А после голов Ландескуга, Маккиннона и Рантанена "Ойлерз" усилиями Кэссиана сумели перевести игру в овертайм – 5:5!

Но там борьба не получилась. "Эвеланш" выиграли вброс в зоне хозяев, удар Макара голкипер сумел отбить, но Лехконен хладнокровно сыграл на добивании из "пятака" и вывел "Колорадо" в третий в истории финал Кубка Стэнли. В предыдущих двух (1996, 2001) "Эвеланш" триумфовали.