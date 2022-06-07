UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Колорадо" дожал в овертайме "Эдмонтон" и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Фото: "Эвеланш" третий раз сыграют в финале Кубка Стэнли (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорцив

Четвертой победой "Колорадо Эвеланш" подряд завершилась финальная серия Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Западная конференция, плей-офф, финал, 4-й матч

"Эдмонтон" – "Колорадо" – 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Шайбы: Хайман, 27:39, 43:55, Ньюджент-Хопкинс, 36:57, Макдэвид, 38:54, Кэссиан, 56:38 – Макар, 03:46, Тэйвз, 40:31, Ландескуг, 48:58, Маккиннон, 53:30, Рантанен, 54:47, Лехконен, 61:19

Первый период оказался бедным на события. Лишь на старте 20-минутки Макар реализовал большинство "Эвеланш", сделав бросок с района синей линии в затяжной атаке колорадцев.

Второй же период прошел под полным доминированием "Ойлерз". Сначала Хайман обыграл голкипера в ближнем бою после передачи Драйзайтля. Далее Ньюджент-Хопкинс воспользовался ошибкой защитника и реализовал выход с глазу на глаз. А под занавес Макдэвид в большинстве классно бросил из зоны правого нападающего – 3:1.

"Колорадо", однако, не сдался и вместе с "Эдмонтоном" подарил настоящий триллер в третьем периоде. На сильный удар Тэйвза со средней дистанции хозяева ответили второй шайбой Хаймана. А после голов Ландескуга, Маккиннона и Рантанена "Ойлерз" усилиями Кэссиана сумели перевести игру в овертайм – 5:5!

Но там борьба не получилась. "Эвеланш" выиграли вброс в зоне хозяев, удар Макара голкипер сумел отбить, но Лехконен хладнокровно сыграл на добивании из "пятака" и вывел "Колорадо" в третий в истории финал Кубка Стэнли. В предыдущих двух (1996, 2001) "Эвеланш" триумфовали.

К слову, на Востоке "Тампа-Бэй" сократила отрыв в финальной серии против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккейНХЛ