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"Колорадо" дотиснув в овертаймі "Едмонтон" і став першим фіналістом Кубка Стенлі

Фото: "Евеланш" втретє зіграють у фіналі Кубка Стенлі (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Четвертою перемогою "Колорадо Евеланш" поспіль завершилася фінальна серія Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, фінал, 4-й матч

"Едмонтон" – "Колорадо" – 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Шайби: Хайман, 27:39, 43:55, Ньюджент-Гопкінс, 36:57, Макдевід, 38:54, Кессіан, 56:38 – Макар, 03:46, Тейвз, 40:31, Ландескуг, 48:58, Маккіннон, 53:30, Рантанен, 54:47, Лехконен, 61:19

Перший період виявився бідним на події. Лише на старті 20-хвилинки Макар реалізував більшість "Евеланш", зробивши кидок від блакитної лінії в затяжній атаці колорадців.

Натомість другий період минув під повним домінуванням "Ойлерз". Спершу Хайман переграв голкіпера в ближньому бою після передачі Драйзайтля. Далі Ньюджент-Гопкінс скористався помилкою оборонця і реалізував вихід віч-на-віч. А під завісу Макдевід у більшості класно кинув із зони правого нападника – 3:1.

"Колорадо", однак, не здався і разом із "Едмонтоном" подарував справжній трилер у третьому періоді. На потужний удар Тейвза із середньої дистанції господарі відповіли другою шайбою Хаймана. А після голів Ландескуга, Маккіннон і Рантанена "Ойлерз" зусиллями Кессіана зуміли перевести гру в овертайм – 5:5!

Та там боротьби не вийшло. "Евеланш" виграли вкидання в зоні господарів, удар Макара голкіпер зумів відбити, але Лехконен холоднокровно зіграв на добиванні з "п'ятака" та вивів "Колорадо" в третій в історії фінал Кубка Стенлі. У попередніх двох (1996, 2001) "Евеланш" тріумфували.

До слова, на Сході "Тампа-Бей" скоротила відрив у фінальній серії проти "Нью-Йорк Рейнджерс".

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