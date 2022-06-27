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"Колорадо" в четвертый раз переиграл "Тампу-Бэй" и завоевал Кубок Стэнли 2021/22

Фото: "Колорадо Эвеланш" в полном составе с Кубком Стэнли (twitter.com/NHL)
Автор: Антон Федорцив

Шестой финальный матч Кубка Стэнли стал последним в противостоянии "Тампы-Бэй Лайтнинг" и "Колорадо Эвеланш". Денверцы отпраздновали победу в серии – 4:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 6-й матч

"Тампа-Бэй" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: Стэмкос, 03:48 – Маккиннон, 21:54, Лехконен, 32:28

После выездной победы "Лайтнинг" взялись штурмовать владения Кемпера с первых минут. В конце концов "Тампе" удалось быстро открыть счет. Это Стэмкос подхватил шайбу перед воротами после рикошета от Палата и обыграл голкипера в ближнем бою.

"Эвеланш" нанесли двойной удар в ответ во втором периоде. Сначала Байрем из центра площадки нашел свободного слева Маккиннона, который с лета пробил Василевскому в ближний угол.

А в середине 20-минутки "Колорадо" в контратаке организовал роскошную комбинацию веером с участием Мэнсона, того же Маккиннона и Лехконена. Последний и завершил усилия партнеров классным броском в верхний угол.

Несмотря на все попытки "Лайтнинг", отыграться хозяева так и не сумели. Таким образом, "Эвеланш" победили в финальной серии (4:2) и завоевали третий в своей истории Кубок Стэнли. Ранее "Колорадо" побеждал в 1996 и 2001 гг.

Защитник денверцев Кэйл Макар – канадец с украинскими корнями по линии отца – в свою очередь признан MVP Кубка Стэнли. В плей-офф он сыграл 20 матчей и набрал 29 очков по системе "гол+пас" (8+21) с показателем полезности +7. Кроме того, 23-летнего защитника назвали лучшим и среди коллег по амплуа.

К слову, киевский "Сокол" получил первых соперников в Континетальном кубке 2022/23.

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