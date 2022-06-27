"Колорадо" вчетверте переграв "Тампу-Бей" і здобув Кубок Стенлі 2021/22

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 6-й матч

"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: Стемкос, 03:48 – Маккіннон, 21:54, Лехконен, 32:28

Після виїзної перемоги "Лайтнінг" взялися штурмувати володіння Кемпера з перших хвилин. Зрештою, "Тампі" вдалося швидко відкрити рахунок. Це Стемкос підхопив шайбу перед воротами після рикошету від Палата й переграв голкіпера в ближньому бою.

"Евеланш" завдали подвійного удару у відповідьу другому періоді. Спершу Байрем із центру майданчика знайшов вільного ліворуч Маккіннона, який з льоту пробив Васілєвскому в ближній кут.

А в середині 20-хвилинки "Колорадо" в контратаці організував розкішну комбінацію віялом за участі Менсона, того ж Маккіннона та Лехконена. Останній і завершив зусилля партнерів класним кидком у верхній кут.

Попри всі намагання "Лайтнінг", відігратися господарі так і не зуміли. Таким чином, "Евеланш" перемогли у фінальній серії (4:2) та здобули третій у своїй історії Кубок Стенлі. Раніше "Колорадо" перемагав у 1996 та 2001 рр.

Оборонець денверців Кейл Макар – канадець із українським коріння за лінією батька – натомість визнаний MVP Кубка Стенлі. У плей-офф він зіграв 20 матчів і набрав 29 очок за системою "гол+пас" (8+21) із показником корисності +7. Окрім того, 23-річного оборонця назвали найкращим і серед колег за амплуа.