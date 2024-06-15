Колоноскопія: що треба знати та як пройти обстеження безкоштовно

Колоноскопія - досить важливе обстеження. Але не всі знають, що пройти його можна безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Колоноскопія - це обстеження для оцінки стану слизової оболонки прямої, товстої та частини кінцевого відділу тонкої кишки. Цей метод діагностики допомагає виявити аномалії кишківника, провести біопсію тканини з підозрілої ділянки тощо.
За допомогою колоноскопії можна виявити онкологічні захворювання кишківника на ранніх стадіях.
Підставою для отримання цієї медпослуги безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності симптомів, які можуть свідчити про відповідні захворювання.
Якщо вік пацієнта чи пацієнтки від 40 років, пройти дослідження безоплатно можна в тих медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ за пакетом “Колоноскопія”.
Таких медичних закладів майже 600. Побачити ці медичні заклади можна на дашборді "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій". У фільтрах потрібно обрати населений пункт та відповідну групу послуг.
До безоплатної послуги за пакетом "Колоноскопія" входить:
Якщо пацієнтові/пацієнтці ще не виповнилося 40 років, але лікар виявив необхідність такого дослідження і видав направлення - колоноскопія також буде безоплатною.
Потрібно записатися в медичний заклад, який має договір за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та відповідне обладнання.
Українці 2024 року у сімейного лікаря зможуть отримати психологічні послуги безкоштовно. Слід знати, за що платити більше не потрібно.
При цьому пацієнту необхідно мати е-направлення, щоб отримати безкоштовні планові консультації у вузьких фахівців або пройти інструментальні обстеження та аналізи, або отримати послуги з реабілітації тощо. Незважаючи на поширену думку, такий напрямок може виписати не лише сімейний лікар. Докладніше - у матеріалі.
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