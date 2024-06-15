Колоноскопия: что нужно знать и как пройти обследование бесплатно

Что это за процедура?

Колоноскопия - это обследование для оценки состояния слизистой прямой, толстой и части конечного отдела тонкой кишки. Этот метод диагностики помогает выявить аномалии кишечника, провести биопсию ткани из подозрительного участка.

Посредством колоноскопии можно выявить онкологические заболевания кишечника на ранних стадиях.

Как сделать процедуру бесплатно

Основанием для получения этой медуслуги бесплатно является электронное направление от семейного или лечащего врача. Врач должен направить пациента или пациентку на обследование при наличии симптомов, которые могут свидетельствовать о соответствующих заболеваниях.

Если возраст пациента или пациентки от 40 лет, пройти исследование бесплатно можно в тех медицинских учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия".

Таких медицинских учреждений почти 600. Увидеть эти медицинские учреждения можно на дашборде "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". В фильтрах необходимо выбрать населенный пункт и соответствующую группу услуг.

Что входит в услугу в целом

В бесплатную услугу по пакету "Колоноскопия" входит:

консультация врача перед исследованием с целью выявления противопоказаний или других важных аспектов;

диагностическая колоноскопия для визуального осмотра толстой кишки и терминального отдела тонкой кишки без проведения эндоскопических манипуляций или с эндоскопической манипуляцией (в частности, взятием материала для гистологического исследования) и/или эндоскопической операцией;

выполнение хромоколоноскопии (раствором индигокармина, уксусной кислоты и т.п.) и/или виртуальной хромоэндоскопии с помощью специализированного программного обеспечения для диагностики поверхностных образований и раннего рака;

местная или общая анестезия, а также консультация анестезиолога перед анестезиологическим обеспечением;

оформление заключения и протокола эндоскопического вмешательства сразу после его проведения;

предоставление результатов обследования на пленке и/или запись на цифровой носитель пациентов (по желанию).

Важно

Если пациенту/пациентке еще не исполнилось 40 лет, но врач обнаружил необходимость такого исследования и выдал направление - колоноскопия также будет бесплатной.

Нужно записаться в медицинское учреждение, имеющее договор по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и соответствующее оборудование.