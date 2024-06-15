Колоноскопия: что нужно знать и как пройти обследование бесплатно

Колоноскопия - достаточно важное обследование. Но не все знают, что пройти его можно бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Колоноскопия - это обследование для оценки состояния слизистой прямой, толстой и части конечного отдела тонкой кишки. Этот метод диагностики помогает выявить аномалии кишечника, провести биопсию ткани из подозрительного участка.
Посредством колоноскопии можно выявить онкологические заболевания кишечника на ранних стадиях.
Основанием для получения этой медуслуги бесплатно является электронное направление от семейного или лечащего врача. Врач должен направить пациента или пациентку на обследование при наличии симптомов, которые могут свидетельствовать о соответствующих заболеваниях.
Если возраст пациента или пациентки от 40 лет, пройти исследование бесплатно можно в тех медицинских учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия".
Таких медицинских учреждений почти 600. Увидеть эти медицинские учреждения можно на дашборде "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий". В фильтрах необходимо выбрать населенный пункт и соответствующую группу услуг.
В бесплатную услугу по пакету "Колоноскопия" входит:
Если пациенту/пациентке еще не исполнилось 40 лет, но врач обнаружил необходимость такого исследования и выдал направление - колоноскопия также будет бесплатной.
Нужно записаться в медицинское учреждение, имеющее договор по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и соответствующее оборудование.
Украинцы в 2024 году у семейного врача смогут получить психологические услуги бесплатно. Следует знать, за что платить больше не нужно будет.
При этом, пациенту необходимо иметь е-направление, чтобы получить бесплатные плановые консультации у узких специалистов или пройти инструментальные обследования и анализы, или получить услуги по реабилитации и т. д. Несмотря на распространенное мнение, такое направление может выписать не только семейный врач. Подробнее - в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.