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Колонна с 4 тысячами мариупольцев уже на безопасной территории, - ОП

Фото: колонна с 4 тысячами мариупольцев уже на безопасной территории (t me)
Автор: Артем Горовенко

Колонна, в которой находятся более 4 тысяч мариупольцев, смогла покинуть зону боевых действий и движется по подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что организовать выезд мариупольцев было непросто.

"Несмотря на договоренности и согласован маршрут, эта колонна два дня простояла фактически заблокирована российскими блок-постами. Люди жили фактически в поле", - отметил он.

Тимошенко добавил, что благодарит всех причастных к эвакуации мариупольцев-волонтеров, которые помогали, и водителей, которые "практически третьи сутки уже в пути".

"Автобусы доезжают до Запорожья. Там много женщин, детей, есть раненые. Всем им будет оказана помощь. Но самое главное, что все они уже в безопасности. Слава Украине", - резюмировал заместитель руководителя ОП.

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Офис президентаМариуполь