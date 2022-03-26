Колона з 4 тисячами маріупольців вже на безпечній території, - ОП

Він підкреслив, що організувати виїзд маріупольців було непросто.

"Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі", - зазначив він.

Тимошенко додав, що дякує усім причетним до евакуації маріупольців - волонтерам, які допомагали, та водіям, котрі "практично третю добу вже у дорозі".

"Автобуси вже доїжджають до Запоріжжя. Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці. Слава Україні", - резюмував заступник керівника ОП.