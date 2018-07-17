З колонії в Одесі втекли троє ув'язнених

Поліція Одеси розшукує втікачів

З одеської колонії вранці 17 липня втекли троє ув'язнених, поліція оголосила їх у розшук. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що близько 04:00 з колонії втік засуджений за крадіжку Іван Запорожан, засуджений за проникнення в житло і крадіжку Владислав Куспіс, а також засуджений за зґвалтування неповнолітньої особи В'ячеслав Загорняк.

"Проводяться заходи щодо розшуку і затримання зазначених осіб. Просимо громадян, яким будь-що відомо про місцезнаходження розшукуваних, повідомити в найближчий відділ міліції або за телефонами (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 або 102", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: втекли ув'язнені

Нагадаємо, раніше в квітні в Херсоні ув'язнений втік з в'язниці, перестрибнувши високий паркан.