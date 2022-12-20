Колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару

"Ховаючись у Криму рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні "надійні" ППО. Проте факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче і Кримський міст ненадійно тримається", - розповів він.

За словами Федорова, звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між ЗСУ і ворогом настільки, що угрупування "другої армії світу" в Криму будуть як на долоні.

"Тож сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем весь півострів", - констатував очільник міста.