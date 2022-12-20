UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару

Фото: колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі вівторка, 20 грудня, на Кримському перешийку поблизу Чонгару колона окупантів потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лунають на самому півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ховаючись у Криму рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні "надійні" ППО. Проте факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче і Кримський міст ненадійно тримається", - розповів він.

За словами Федорова, звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між ЗСУ і ворогом настільки, що угрупування "другої армії світу" в Криму будуть як на долоні.

"Тож сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем весь півострів", - констатував очільник міста.

Як повідомлялось, у російському місті Шебекіно Бєлгородської області сьогодні, 20 грудня заявили про "обстріл". Над містом здіймаються чорні клуби диму, а жителі залишилися без води та світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілКрымВибух