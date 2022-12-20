Колонна россиян попала под обстрел у Чонгара

Ночью вторника, 20 декабря, на Крымском перешейке близ Чонгара колонна оккупантов попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Прячась в Крыму рашисты надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их "надежные" ПВО. Однако факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у кафиров убежать. Тем более и Крымский мост ненадежно держится", - рассказал он.
По словам Федорова, освобождение Мелитополя сократит дистанцию между ВСУ и врагом настолько, что группировки "второй армии мира" в Крыму будут как на ладони.
"Итак, сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров", - констатировал глава города.
Как сообщалось, в российском городе Шебекино Белгородской области сегодня, 20 декабря, заявили об "обстреле". Над городом поднимаются черные клубы дыма, а жители остались без воды и света.
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