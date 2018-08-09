В Коломые будут судить мужчину за сепаратистские призывы в соцсети

Местный житель размещал посты в поддержку "ДНР/ЛНР"

В Коломые Ивано-Франковской области будут судить мужчину за сепаратистские призывы в социальной сети. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что в Коломыйский горрайонный суд поступил обвинительный акт в отношении жителя села Малая Каменка Коломыйского района. Следствие установило, что в январе 2017 года с мобильного телефона в социальной сети "ВКонтакте" он разместил публичные призывы, в которых позитивно оценивал действия "властей" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народной республик".

Позже в социальной сети он разместил призыв о необходимости "присоединения" Донбасса к России якобы из-за того, что скоро на Донбассе будут военнослужащие НАТО. Органы предварительного расследования квалифицировали его посты как умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Подготовительное судебное заседание по данному уголовному производству назначено на 16 октября 2018.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Славянске Донецкой области полиция задержала 80 боевиков с начала 2018 года.