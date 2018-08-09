У Коломиї судитимуть чоловіка за сепаратистські заклики в соцмережі

Місцевий житель розміщував пости на підтримку "ДНР/ЛНР"

У Коломиї Івано-Франківської області судитимуть чоловіка за сепаратистські заклики в соціальній мережі. Про це повідомляє портал "Судова влада України".

Повідомляється, що до Коломийського міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт відносно жителя села Мала Кам'янка Коломийського району. Слідство встановило, що в січні 2017 року з мобільного телефону в соціальній мережі "ВКонтакте" він розмістив публічні заклики, в яких позитивно оцінював дії "влади" самопроголошених Донецької та Луганської "народної республік".

Пізніше в соціальній мережі він розмістив заклик про необхідність "приєднання" Донбасу до Росії нібито через те, що скоро на Донбасі будуть військовослужбовці НАТО. Органи попереднього слідства кваліфікували його пости як навмисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Підготовче судове засідання по даній кримінальній справі призначено на 16 жовтня 2018.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Слов'янську Донецької області поліція затримала 80 бойовиків з початку 2018 року.