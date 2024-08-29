Коломойському скасували арешт по одній зі справ, але він залишиться в СІЗО

За словами Демінчука, заставу у розмірі 1,877 млрд гривень для Коломойського просив старший детектив головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки.

Термін дії запобіжного заходу для Коломойського закінчується 2 вересня. Адвокат олігарха просив, щоб після цього його випустили з СІЗО.

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено термін дії його тримання під вартою в рамках іншого кримінального провадження. Тому він надалі утримуватиметься під вартою", - пояснив прокурор.

Сам адвокат олігарха в коментарі "Суспільне" уточнив, що запобіжний захід у іншій справі, який передбачає арешт, діятиме щонайменше до 25 жовтня. Він запевнив, що сторона захисту оскаржуватиме будь-які рішення проти Коломойського.