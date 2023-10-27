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Коломойському продовжили запобіжний захід

Київ, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:47
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Коломойському продовжили запобіжний захід Фото: олігарх Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Сьогодні Шевченківський районний суд у місті Києві розглядав клопотання про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Зазначимо, що сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці.

"Суд постановив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах досудового розслідування до 2 грудня 2023 року", - оголосила суддя Олена Мєлєшак.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський - фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства СБУ, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Згодом, 15 вересня він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу олігарху та збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень. Своєю чергою захист Коломойського намагався оскаржити таке рішення суду, але апеляцію відхилили.

Додамо, що 24 жовтня суд відмовився замінити олігарху запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт, як цього просили адвокати посилаючись на "погіршення стану здоров'я" у підзахисного.

Серед іншого вчора стало відомо, що Коломойський передав корпоративні права в "1+1" в управління на п’ять років.

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ПриватБанк Суд Ігор Коломойский
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