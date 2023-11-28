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Коломойському продовжили арешт

Київ, Вівторок 28 листопада 2023 13:47
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Коломойському продовжили арешт Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тисяч гривень.

Таким чином, олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року, якщо не буде внесена застава.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Загалом Коломойський - фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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ПриватБанк Ігор Коломойский
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