У Коломойського заявили про затягування справи щодо громадянства

"Вже другий місяць ніяк не може розпочатись розгляд позовної заяви Ігоря Коломойського до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним та скасування указу в частині втрати громадянства України у Верховному суді в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду", - сказала вона.

Ознайомившись із позовними вимогами, президент подав клопотання з метою недопущення розгляду позовної заяви бізнесмена Верховним судом.

Ямельська каже, що Верховний суд вже розглядав питання строків перед відкриттям провадження та надав свою оцінку фактам дотримання строків позивачем. Натомість вже друге судове засідання підряд Верховний суд не може закінчити розгляд клопотання президента.

"Від початку судового розгляду ні президент, ні Державна міграційна служба України належних доказів повідомлення в передбачений законом спосіб Ігоря Коломойського про втрату ним громадянства надати не змогли", - каже вона.

У підсумку Ямельська зазначила, що залишається лише гадати, коли вирішиться клопотання президента і чи зможе Верховний Суд, забезпечуючи верховенство права та рівність і змагальність всіх учасників судового процесу, неупереджено та своєчасно розглянути позовну заяву по суті.

Справа Коломойського

Нагадаємо, раніше Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.