Коломойского не планируют лишать гражданства и выдавать в США, - источники

Ранее отдельных фигурантов санкционного списка СНБО, которых власть считает причастными к контрабанде, президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил украинских паспортов. Основанием стало наличие у них гражданства других стран.

Собеседник издания в окружении Зеленского отметил, что на данный момент нет планов применять такую процедуру к Игорю Коломойскому, как и вводить против него персональные санкции.

"Проверка наличия гражданства других стран - это прерогатива Государственной миграционной службы (ГМС). Она постоянно ведёт эту работу", – добавил источник.

В то же время в ГМС не смогли сообщить РБК-Украина, проводится ли такая проверка в отношении Игоря Коломойского.

Пресс-секретарь Государственной миграционной службы Гага Кикнадзе отметил изданию, что ведомство не комментирует информацию о проверке гражданства третьих лиц. По его словам, это связано с защитой персональных данных граждан.

При этом два влиятельных собеседника РБК-Украина в команде Зеленского заявили, что планов на экстрадицию Коломойского в США в рамках открытых против него уголовных дел также нет.

По словам одного из них, масштаб проблем олигарха в Соединенных Штатах на данный момент несколько преувеличен.

"Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует", – уточнил источник.