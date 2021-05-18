Коломойского не планируют лишать гражданства и выдавать в США, - источники
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в 2014 году заявлял, что у него есть три паспорта: Украины, Израиля и Кипра. Однако его не планируют лишать украинского гражданства и вводить против него персональные санкции.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине".
Ранее отдельных фигурантов санкционного списка СНБО, которых власть считает причастными к контрабанде, президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил украинских паспортов. Основанием стало наличие у них гражданства других стран.
Собеседник издания в окружении Зеленского отметил, что на данный момент нет планов применять такую процедуру к Игорю Коломойскому, как и вводить против него персональные санкции.
"Проверка наличия гражданства других стран - это прерогатива Государственной миграционной службы (ГМС). Она постоянно ведёт эту работу", – добавил источник.
В то же время в ГМС не смогли сообщить РБК-Украина, проводится ли такая проверка в отношении Игоря Коломойского.
Пресс-секретарь Государственной миграционной службы Гага Кикнадзе отметил изданию, что ведомство не комментирует информацию о проверке гражданства третьих лиц. По его словам, это связано с защитой персональных данных граждан.
При этом два влиятельных собеседника РБК-Украина в команде Зеленского заявили, что планов на экстрадицию Коломойского в США в рамках открытых против него уголовных дел также нет.
По словам одного из них, масштаб проблем олигарха в Соединенных Штатах на данный момент несколько преувеличен.
"Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует", – уточнил источник.
Отметим, в Украине правоохранители расследуют действия украинского бизнесмена Игоря Коломойского в рамках уголовных дел о выводе 5 млрд долларов из ПриватБанка и хищений на ПАО "Укрнафта". Однако, по словам источников РБК-Украина, ему пока не планируют объявлять подозрение.