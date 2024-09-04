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Коломойського могли заарештувати ще 2005 року, але суд не відбувся: нові деталі справи

Середа 04 вересня 2024 20:27
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Коломойського могли заарештувати ще 2005 року, але суд не відбувся: нові деталі справи Фото: Ігор Коломойський (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний прокурор України у 2005 році (на той час посаду обіймав
Святослав Піскун, - ред.) міг за винагороду випустити з-під варти
олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрювали в організації
замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Печерського суду Києва.

Зазначається, що її в липні цього року отримали слідчі Державного бюро розслідувань.

"Колишній Генеральний прокурор України, перевищуючи свої службові
повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому… щодо відкликання з
Печерського районного суду м. Києва клопотання про тримання під вартою
Особи (Коломойського І.В.)", - сказано в ухвалі.

У результаті – винних у злочині не було притягнуто до кримінальної
відповідальності.

Також в ухвалі сказано, що Генпрокурор легалізував отримані злочинним
шляхом кошти – купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. За
даними видання "Інформатор", мова йде про земельні ділянки на
французькому узбережжі, якими відповідно до земельного кадастру
володіє юрособа SCI KUASAR. Її засновниками були дружина та донька
Піскуна.

А майно у Швейцарії Піскун придбав, ймовірно, під час відрядження в
Женеву влітку 2005 року. Тож зараз суд дозволив групі слідчих ДБР вилучити у Генпрокуратурі документи 2005 року, що становлять інтерес слідства. Наразі невідомо, чи був вже допитаний головний фігурант Святослав Піскун.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за
підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним
шляхом.

У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в
організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За
версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство
Карпенка, який супроводжував угоду з продажу "Дніпроспецсталі".
Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг
анулювати рішення загальних зборів акціонерів.

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Печерський районний суд Ігор Коломойский
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