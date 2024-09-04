Коломойского могли арестовать еще в 2005 году, но суд не состоялся: новые детали дела
Генеральный прокурор Украины в 2005 году (в то время занимал должность Святослав Пискун, – ред.) мог за вознаграждение выпустить из-под стражи олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Печерского суда Киева.
Отмечается, что его в июле этого года получили следователи Государственного бюро расследований.
"Бывший Генеральный прокурор Украины, превышая свои служебные полномочия, безосновательно дал указание следователю… об отзыве из Печерского районного суда г. Киева ходатайство о содержании под стражей Лица (Коломойского И.В.)", - сказано в решении.
В результате – виновные в преступлении не были привлечены к уголовной ответственности.
Также в решении сказано, что Генпрокурор легализовал полученные преступным путем средства – купил виллу во Франции и недвижимость в Швейцарии. За данным издания "Информатор", речь идет о земельных участках на французском побережье, которыми согласно земельному кадастру владеет юрлицо SCI KUASAR. Ее основателями были жена и дочь Пискуна.
А имущество в Швейцарии Пискун приобрел, вероятно, во время командировки Женеву летом 2005 года. Сейчас суд разрешил группе следователей ДБР изъять в Генпрокуратуре документы 2005 года, представляющие интерес следствия. Пока неизвестно, был ли уже допрошен главный фигурант Святослав Пискун.
Напомним, с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей за подозрением в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путём.
В мае 2024 года Коломойскому повторно сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. За версией следствия, Коломойский, чтобы отомстить, заказал убийство Карпенко, сопровождавший сделку по продаже "Днепроспецстали". Олигарх также боролся за акции предприятия и хотел, чтобы юрист помог аннулировать решение общего собрания акционеров.
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