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Коломойський переконаний, що ніхто не має компромату на Зеленського

Новини » Політика    07.05.2019 - 23:04
Коломойський переконаний, що ніхто не має компромату на Зеленського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх додав, що особисто в нього немає жодних компрометуючих матеріалів

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що наразі не існує інформації, яку можна вважати компроматом на обраного президента України Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.Info

На запитання журналістів, чи має Коломойський компромат на Зеленського, олігарх відповів, що на обраного президента компромату немає ні в кого.

"На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату", - сказав Коломойський.

Натомість, на запитання, чи існують якісь "цікаві записи" із Зеленським, Коломойський відповів "можуть бути, треба у Льовочкіна запитати".

Раніше повідомлялося, що Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки в Україну після перемоги Зеленського на виборах. На питання, що зараз змінилося, Коломойський заявив, що тепер "немає політичного підтексту". Він додав, що Зеленський "не буде дзвонити в суди і давати їм команду випускати Коломойського з країни або не випускати".

РБК-Україна писало, що Коломойський заявляв, про готовність консультувати обраного президента України Володимира Зеленського.

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Новини України Володимир ЗеленськийКоломойский
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