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Коломойський в суді озвучив свою версію того, як йому дали підозру

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який уже рік перебуває у СІЗО, заявив, що підозру йому вручили після "дзвінка з Америки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмен під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

“Була поїздка в Америку рік тому, у серпні, керівного складу антикорупційної вертикалі, там був і ВАКС, і НАБУ керівник, і керівник САП. Вони разом були в ЄС, і там, в результаті цієї поїздки, я не знаю, про що вони говорили, не був присутнім… Але після цієї поїздки був терміновий дзвінок сюди і сказали, що Коломойському, давайте робіть що хочете, швидко підозру, і з'явився ось цей епізод у 531 справі, єдиний, в якому прив'язали, і тому подібне… І терміново робіть експертизу десь. Вони побігли в інститут СБУ, СБУ зробила їм ще одну експертизу, але дізналася про те, що планується дати підозру після повернення керівництва із США. Тому вони перехопили ініціативу, терміново вручили мені 2 вересня вже по лінії БЕБа", - заявив Коломойський.

Також, за його словами, Національне антикорупційне бюро за рік жодного разу не допитало його у справі, що стосується взаємовідносин з націоналізованим “ПриватБанком”.

За словами Коломойського, допит призначали і переносили щонайменше 13 разів.

"З вересня минулого року у мене взагалі жодного допиту не було. З цього приводу мене не допитували. В ОЗДС все прослухується. Вони там не хочуть допитувати. А до них мене не везуть, тому що СБУ не може зі своїх рук випустити", - заявив Коломойський.

Бізнесмен назвав підозру у справі "смішною", бо, за його словами, він продав свої акції, отримав гроші і віддав їх "ПриватБанку".

Нагадаємо, йдеться про провадження, яке розслідує НАБУ і стосується взаємовідносин Ігоря Коломойського з “ПриватБанком”. У серпні детективи НАБУ подовжили розслідування, яке і без того триває сім років. Захист Коломойського вважає це рішення незаконним і намагається його оскаржити.

Загалом Коломойський перебуває в СІЗО вже майже 13 місяців.

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СудІгор Коломойский