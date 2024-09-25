Коломойский в суде озвучил свою версию того, как ему дали подозрение

"Была поездка в Америку год назад, в августе, руководящего состава антикоррупционной вертикали, там был и ВАКС, и НАБУ руководитель, и руководитель САП. Они вместе были в ЕС, и там, в результате этой поездки, я не знаю, о чем они говорили, не присутствовал… Но после этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому, давайте что хотите, быстро подозрение, и появился вот этот эпизод по 531 делу, единственный, в котором привязали, и тому подобное… И срочно делайте экспертизу где-то. Они побежали в институт СБУ, СБУ сделала им еще одну экспертизу, но узнала, что планируется дать подозрение по возвращении руководства из США. Потому они перехватили инициативу, срочно вручили мне 2 сентября уже по линии БЭБа", - заявил Коломойский.

Также, по его словам, Национальное антикоррупционное бюро за год ни разу не допросило его по делу, что касается взаимоотношений с национализированным ПриватБанком.

По словам Коломойского, допрос назначали и переносили не менее 13 раз.

"С сентября прошлого года у меня вообще никакого допроса не было. На этот счет меня не допрашивали. В ОЗДС все прослушивается. Они там не хотят допрашивать. А к ним меня не везут, потому что СБУ не может из своих рук выпустить", - заявил Коломойский.

Бизнесмен назвал подозрение по делу "смешным", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку".

Напомним, речь идет о производстве, которое расследует НАБУ и касается взаимоотношений Игоря Коломойского с ПриватБанком. В августе детективы НАБУ продлили расследование, которое и без того длится семь лет. Защита Коломойского считает это решение незаконным и пытается его обжаловать.

В общей сложности Коломойский находится в СИЗО уже почти 13 месяцев.